Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

KLADENSKO - Kladenští policisté se zapojili do celorepublikového preventivně dopravního projektu.

Po celém území České republiky ve dnech od 1. do 10. září 2021 probíhá dlouholetý preventivní projekt s dopravním zaměřením pro děti pod názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne. Kladenští policisté se do tohoto projektu zapojují pravidelně každým rokem již několik let.

Před uskutečněním celé dopravní akce vedení kladenského dopravního inspektorátu ve spolupráci s pracovnicemi oddělení tisku a prevence nejprve vytipovalo rizikové přechodu u základních škol na území okresu Kladno. Na těchto vybraných přechodech poté policisté denně prováděli hlídkovou činnost. V rámci této dopravní akce policisté si s dětmi popovídali na téma bezpečné přecházení, jak se mají chovat, jako účastníci silničního provozu. Na základě správných odpovědí byli žáci odměněni policejními školními zápisníky s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ s preventivními radami z dopravy a dále byly dětem předány reflexní pásky nebo samolepky.

První den tohoto projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ se uskutečnil ve středu 1. září 2021 od 07.00 - 09.00 hodin na přechodu pro chodce u ZŠ Buštěhrad. Policisté celkem oslovili přes devadesát žáků a dále několik desítek doprovázejících osob, s kterými krátce pohovořili na již zmiňované téma bezpečné přecházení a chování dětí, jako účastníků silničního provozu. Akce se setkala s velkým úspěchem jak u žáků, tak i od jejich rodičů.

I v následujících dnech při hlídkové a kontrolní činnosti této dopravní akce budou policisté dohlížet na bezpečné přecházení žáků po cestě do školy, ale také budou kontrolovat správné dodržování předpisů při přecházení pozemní komunikace přímo u škol. Je důležité zajistit všem chodcům bezpečnou cestu nejen do školních zařízení, ale všichni chodci včetně dětí se musí naučit dodržovat předpisy silničního provozu, a to především pro svoji bezpečnost. Další stanoviště, kde se policejní hlídky budou nacházet v rámci projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ budou například přechody u ZŠ Velká Dobrá a ZŠ Libušín. V průběhu příštího týdne policisté uskuteční na dvou vybraných kladenských základních školách besedy se zaměřením na dopravní výchovu.

Dále policejní hlídky dohlížely, aby rodině, kteří přivezou své děti ke škole vozidlem, dbali na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Kontrolováno bylo i používání zádržných systémů při jízdě, konkrétně, aby děti byly vždy připoutány v dětské sedačce, či užily tak zvané podsedáky.

Policisté se těmito preventivními akcemi a besedami se zaměřením na dopravu pro děti, snaží snížit rizikovost jejich úrazů v dopravě. Děti jsou velmi zranitelné a svojí nezralostí často v silničním provozu neumí předvídat a jsou zbrklé. Preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ má již řadu let jasný cíl, a to upozornit i ty nejmenší na zásady bezpečného chování při pohybu na pozemních komunikacích a při přecházení vozovky. Policisté vždy připomínají chodcům a zvláště těm nejmenším, že ani na přechodech pro chodce nemají vždy absolutní přednost a je velmi důležité při přecházení vozovky oční kontakt s řidičem.

K bezpečnosti chodců při pohybu na silnicích může přispět i vhodné oblečení, které je pro řidiče na dálku dobře viditelné. Pozornost řidiče upoutá chodec oděn v pestrých barvách a s reflexními prvky, které mohou být nejen na oblečení, ale i na aktovkách nebo batozích.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

1. září 2021

