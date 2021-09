Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zebra se za tebe nerozhlédne!

KARLOVARSKÝ KRAJ – Projekt zaměřený na chodce a další účastníky silničního provozu

Máme tady začátek školního roku – děti opět chodí do školy, a proto je potřeba dbát zvýšené opatrnosti nejen z jejich strany a ze strany rodičů, ale také ze strany ostatních účastníků provozu. S rozšířením automobilismu přibývají i dopravní nehody, jejichž oběťmi se bohužel stávají i děti. Proti této problematice bojuje celorepublikový projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu a zejména pak

• osvojovat dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky

• odbourávat mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce,

a to především proto, že zebra se za vás opravdu nerozhlédne.

V rámci tohoto preventivního projektu probíhají na silnicích a především na silnicích a přechodech u školských zařízení preventivní akce, na kterých se podílejí nejen dopravní policisté, ale také policisté z obvodních oddělení a policejní preventisté. Ti všichni ve vzájemné spolupráci dohlíží v inkriminovaných hodinách u školských zařízení na bezpečnost v silničním provozu – zejména na bezpečné přecházení dětí přes přechody a další místa, kde se děti při cestě do školy pohybují. Dětem policisté v prvních školních dnech rozdávají například reflexní pásky a samolepky či školní diáře se zebrou.

V rámci preventivního projektu budou v následujících dnech ve školách probíhat i semináře zaměřené na dopravní výchovu, kterých se zúčastní dopravní policisté. S dětmi se budou probírat nejen základní dopravní značky, ale také jak se v silničním provozu bezpečně pohybovat, jak se poutat ve vozidle, na co si dát při cestě do školy pozor, jak si obstarat v případě potřeby pomoc atd.

Školská zařízení, která se přihlásila do tohoto projektu, obdrží naší cestou pracovní sešity „Zebra se za tebe nerozhlédne“, kde je hned několik kapitol, jako například bezpečná cesta do školy a přecházení vozovky, cestování osobním automobilem, cestování hromadnou dopravou, bezpečná jízda na kole a další. Děti s pracovním sešitem následně pracují spolu s pedagogy, ale také policejními preventisty po celý školní rok.

Preventivní akce u školských zařízení budou nadále ve zvýšeném množství pokračovat. I přesto však žádáme veřejnost, aby dbala zvýšené opatrnosti, neboť se po několikaměsíční pauze opět budou v provozu pohybovat i děti.

Přejeme všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku a budeme se těšit na setkání při preventivních akcích.

prap. Mgr. Lucie Machalová

kpt. Bc. Zuzana Týřová

2.9.2021

Odkazy do noveho okna zebra se za tebe nerozhlédne Detailní náhled

