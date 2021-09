Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

MĚLNICKO - Policisté Územního odboru Mělník dohlíželi první den nového školního roku na bezpečnost dětí na 23 vytipovaných přechodech ve svém teritoriu.

Období prázdnin skončilo, začal nový školní rok Ten je významný pro děti, které jdou do školy poprvé, a rovněž tak i pro ty, kteří se po prázdninách do školy vracejí. Zejména na začátku školního roku bývá cesta do školy i návrat domů spojena s mnoha riziky. Děti se pohybují v silniční dopravě a po prožitcích z prázdnin jsou ještě plni dojmů a nejsou dostatečně koncentrované a pozorné. Právě v tomto období dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod a úrazům způsobených dopravními nehodami.



První týden v září je tak každoročně velkou výzvou i pro policisty, kteří se dětem snaží usnadnit a zajistit bezpečný návrat do škol. I letos proto budou v celém Česku tisíce dopravních a pořádkových policistů společně s preventisty dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu u přechodů pro chodce v okolí škol, aby byla cesta do školy pro děti co nejbezpečnější. První školní den dohlíželo na děti na Mělnicku 34 policistů u 23 škol.

Pro malé školáky mají policisté připravené kromě opakování pravidel bezpečného přecházení vozovky i dárky a pracovní sešity „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Policejní preventisté se zapojí v prvních dnech také přímo do výuky ve třídách, kde budou dětem předávat informace o bezpečném pohybu na pozemních komunikacích, vysvětlovat základní dopravní značení a důležitost poutání ve vozidle.



Vedle preventivních aktivit a zvýšeného dohledu na začátku září se i v průběhu celého roku budou žáci prvního stupně již tradičně potkávat s policejní Zebrou v rámci zmiňovaného projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, který je součástí jednoho z pilířů policejní prevence s názvem „Tvoje cesta v dopravě“. Zebra je provede celým školním rokem a na konkrétních případech ukáže vzorce správného a bezpečného chování. Pracovní sešit k projektu je pravidelně distribuován policejními preventisty do škol a organizací zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí. Pracovat s ním ale může každý rodič, vychovatel v družině, vedoucí zájmových kroužků, zkrátka každý, kdo má zájem předávat dětem důležité informace o osobním bezpečí v dopravě. Stáhnout lze například ZDE.

Pro letošní rok mají policejní preventisté pro děti velkou novinku. Kreslená Zebra ožila, dostala svůj příjemný hlas a děti se na ni mohou těšit v atraktivních videích na policejním Youtube kanálu, která je zábavnou a nenásilnou formou budou vzdělávat. Videa obsahově korespondují s pracovním sešitem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ a budou postupně přidávána na webové stránky www.policie.cz po celý školní rok 2021/2022. Pro snadnější dohledání informací o preventivním projektu již funguje jednoduchý odkaz na stránkách www.policie.cz/zebra. Nejen děti, ale i pedagogičtí pracovníci a rodiče zde snadno a rychle najdou užitečné informace včetně krátkých videí, která mohou využívat k debatám na téma bezpečně v silničním provozu.

Ve středu 1. září se současně spouští stejnojmenná dětská literární a výtvarná soutěž, jejímž cílem je samozřejmě dětem opět připomenout bezpečné chování v silničním provozu. Soutěž potrvá až do 22. října 2021 a nosným tématem je přecházení vozovky. „Děti mohou využít jakékoli výtvarné či literární prostředky a jejich soutěžním dílem může být kresba, malba, model, fotopříběh, vyprávění, báseň,“ vysvětluje Markéta Novotná organizátorka soutěže z Týmu silniční bezpečnosti.

Podle statistických dat za posledních pět let došlo v první školní den celkem ke 12 dopravním nehodám s účastí dítěte chodce a žádné z dětí nebylo při těchto nehodách usmrceno. S dalšími školními dny se však počet dopravních nehod zvyšuje. V období od 1. do 10. září za posledních 5 let došlo celkem k 132 dopravním nehodám a ke 12 těžkým zranění dětí. „Každoročně je proto na začátku školního roku nezbytné na problematiku bezpečného pohybu dětí v silničním provozu upozorňovat a celoročně děti k tématu dopravní výchovy vracet,“ vysvětluje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR. „Zebra, i díky novým videím, umožní dětem pochopit, že i ony jsou účastníky silničního provozu, kteří mají povinnost dodržovat pravidla a také třeba to, jak je důležité, aby se před vstupem do vozovky rozhlížely, protože nikdo jiný to za ně opravdu neudělá,“ dodává.

por. Mgr. Markéta Johnová

1.9.2021

