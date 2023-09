Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

BEROUNSKO – Spolu se začátkem nového školního roku jsme zvýšili dohled na přechodech pro chodce.

Nový školní rok 2023/2024 úspěšně odstartoval a děti po letních prázdninách opětovně usedly do lavic. Berounští policisté se v tomto období každoročně připojují k celorepublikovému projektu, Zebra se za Tebe nerozhlédne, který upozorňuje na pravidla na silnicích a provází děti dopravní výchovou. Nejinak tomu bylo i první zářijové dny, kdy jsme dohlíželi na vytipovaných a rizikových přechodech pro chodce na Berounsku.

Touto aktivitou se snažíme upozornit všechny účastníky silničního provozu na to, že je nutné počítat se zvýšenou hustotou provozu a zvýšeným pohybem dětí v okolí škol, sportovišť a dalších školských zařízeních. Samotným dětem policisté na přechodech předávali preventivní materiál zaměřený na dopravní výchovu a společně si s nimi popovídali o bezpečném přecházení.

Apelujeme na všechny řidiče, aby při jízdě kolem škol ubrali plyn a zvýšili svojí pozornost. Děti jsou často přirozeně roztržité, nemají dostatečné zkušenosti s dopravním provozem a i jejich rozhodovací schopnosti nejsou tak rychlé. Buďte k nim shovívaví a především předvídejte jejich chování a nespoléhejte se na to, že na silnici udělají to, co mají.

Doporučujeme dodržovat pár zásad:

PRO RODIČE:

proveďte děti cestou do školy a seznamte je s ní

vysvětlete zásady správného přecházení přes silnici a povinnosti užití přechodu pro chodce, zvláštní apel věnujte tomu, že je nutné přecházet po zastavení vozidel v obou směrech

seznamte je s možnými nepříjemnými důsledky, které by mohly nastat v případě jejich vběhnutí pod projíždějící vozidlo nebo bez rozhlédnutí na přechod pro chodce

sledování mobilního telefonu k dopravnímu provozu nepatří, snižuje koncentraci dětí

seznamte je se základními dopravními předpisy a značkami

mnoho dětí, zvláště na vesnicích, užívá k cestě do školy jízdní kola a koloběžky – v tomto případě děti poučte o povinnosti užití stezky pro cyklisty, vysvětlete její správné využívání a vybavte je kvalitní a vhodnou cyklistickou helmou

při snížené viditelnosti nezapomeňte děti vybavit reflexními prvky

PRO ŘIDIČE:

předvídejte! Malé děti jsou nevyzpytatelné, nikdy nevíte, co udělají – proto je na ně, zvláště v dopravním provozu, nutné brát zvláštní zřetel

v blízkosti přechodů pro chodce, škol, školských zařízení, hřišť a sportovišť snižte svojí rychlost, abyste mohli případně adekvátně zareagovat

řidiči – rodičové, dodržujte dopravní předpisy a v blízkosti škol parkujte tak, abyste neomezovali druhé a nenarušovali plynulý a bezpečný silniční provoz

I tento školní rok budeme navštěvovat žáky základních škol s projektem Zebra se za Tebe nerozhlédne a seznamovat je se základy dopravní výchovy a povinnostmi vyplývající ze silničního zákona.

Buďte k dětem ohleduplní a usnadněte jim vstup do jejich další životní etapy. Společnou zodpovědností ochráníme ty nejzranitelnější.

Všem přejeme šťastnou cestu a všem školákům co možná nejlepší vstup do nového školního roku!

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

6. září 2023





