Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

NYMBURSKO - S koncem letních prázdnin, nastoupil nový školní rok. Pro mnohé žáky se jedná o jejich první školní rok, ale také o jejich vůbec první cestu do školy.

S koncem letních prázdnin, nastoupil nový školní rok. Pro mnohé žáky se jedná o jejich první školní rok, ale také o jejich vůbec první cestu do školy. Policisté Územního odboru Nymburk proto dohlíželi, na přechodech pro chodce u základních škol napříč okresem Nymburk v rámci dlouholetého preventivního projektu Policie České republiky s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne.

Projekt Zebra se za tebe nerozhlédne, cílí na děti 1. stupně základního vzdělávání a zaměřuje se na jejich bezpečí v dopravě a osobní bezpečí. V rámci projektu působili první školní týden policisté na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol, kde dohlíželi na bezpečný a zodpovědný pohyb žáků nejen na přechodu pro chodce, ale také v blízkosti pozemních komunikací.

Vzhledem k tomu, že se děti vrací do školních lavic po delší době a někteří žáci do školních lavic usedají úplně poprvé, je potřeba žákům připomenout bezpečné návyky, aby se tak vyhnuli rizikům a nástrahám, které je mohou čekat v silničním provozu a to nejen cestou do školy a ze školy.

Součástí preventivního programu Zebra se za tebe nerozhlédne, je také beseda s policisty Dopravního inspektorátu Nymburk a policejním preventistou, kteří se společně s žáky zaměřili na osvojování dodržování pravidel bezpečného přecházení a osobního bezpečí spojeného s dopravní výchovou.

Jaké jsou základní principy bezpečného přecházení vozovky, si společně můžeme připomenout se Zebrou:

Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, využij ho! Nikdy nepřecházej v křižovatce, zatáčce, nebo pod kopcem, či horizontem.

Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3X se rozhlédni – Vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!

Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce! Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla!

vytisknout e-mailem