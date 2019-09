Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

PŘÍBRAMSKO - Letní prázdniny již skončily a začal nový školní rok.

Letní prázdniny již skončily a začal nový školní rok. Děti jsou většinou plné zážitků ze dnů volna, chvíli jim trvá, než si zvyknou na nový denní režim a především nejsou až tak obezřetné. Po celé republice proto probíhá první týden školy dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“.

Dnes dne 6. září byli příbramští policisté v ranních hodinách u 7. ZŠ v Příbrami, kde upozorňovali malé školáky na principy správného přecházení komunikace. Hlavním cílem akce je posílit v nich zásady při vstupu do vozovky. Děti obdržely samolepku nebo pracovní sešit s vyobrazením zebry. V odpoledních hodinách pak bude probíhat v družině školy přednáška zaměřená na dopravu, prvňáčci se dozvědí, jak se chovat jako chodci nebo cyklisté, jaké jsou dopravní značky apod.

Chodci by měli vědět:

- přechází se přes přechody, pokud jsou na dohled,

- silnici lze přejít na přehledných místech, nikdy ne před křižovatkou či v zatáčce,

- je nutné se 3x rozhlédnout - vlevo, vpravo a znovu vlevo,

- při přecházení je dobré navázat oční kontakt s řidičem,

- před vstupem do vozovky musíme odhadnout, zda vozidlo stihne bezpečně zastavit,

- je nutné počkat, až automobil opravdu zastaví,

- neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech,

- musíme respektovat signalizaci, červená znamená stůj,

- při přecházení si musíme všímat i druhého jízdního pruhu. Jeden vůz nám dá přednost, v protijedoucím vozidle si ani řidič nevšimne, že někdo jde přes komunikaci.

- je důležité nosit reflexní prvky, za šera nebo při hustém dešti je takto označený člověk vidět až na 200 metrů. Od února roku 2016 navíc platí nová povinnost chodců, a to mít na sobě reflexní prvek, pokud se pohybují mimo obec podél okraje vozovky za snížené viditelnosti, a kde není veřejné osvětlení. Prvek by měl být umístěn tak, aby byl dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky silničního provozu a měl by být směrem do silnice.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

6. září 2019

