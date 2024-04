Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Strakonice - Některé děti jsou zodpovědnější než dospělí.

Preventivní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ běží již několik let, vždy začátkem září a dubna. Také policisté v okrese Strakonice se nejen v rámci celorepublikové akce zaměřují na bezpečnost školáků při cestě do školy i ze školy. Dohlíží na školáky u přechodů pro chodce, ale neopomíjejí ani řidiče v okolí škol. Součástí akce jsou také přednášky na téma dopravní výchova. Ve Strakonicích různé výukové programy pořádají během celého roku preventistky Policie ČR a Městské policie Strakonice. Dětem prvního stupně se snaží hravou formou vštípit do paměti pravidla bezpečného přecházení, používání reflexních doplňků, dopravní značky, pravidla bezpečné jízdy na kole a podobně. Snaha přednášejících preventistek a pedagogů je ale někdy marná. Důležitý je především vzor rodiny a rodičovská výchova.

Do celorepublikové akce se tento týden zapojili nejen policejní preventisté, ale také dopravní policisté a policisté obvodních oddělení. Dopravní policisté u jedné ze základních škol ve Strakonicích zkontrolovali během akce také řidiče, který vezl své děti do školy. Pozornost policistů upoutal tím, že nebyl připoután a v autě seděly děti. Součástí silniční kontroly byla také dechová zkouška. Výsledek byl pro samotné policisty překvapující, naměřené hodnoty překročily 1,5 promile alkoholu.

V pátek v půl osmé se policisté vydali opět za dětmi, k ZŠ Dukelská ve Strakonicích. S dětmi opakovali pravidla silničního provozu a sotva zazvonilo, vrhli se do tříd, kde s dětmi prostřednictvím her a soutěží opakovali bezpečné přecházení, dopravní značky, povinnou výbavu jízdního kola a povinnosti cyklistů. Za odměnu jim přítomný dopravní policista ukázal, co je součástí jeho vybavení (dalekohled, přístroj na měření alkoholu v dechu, test na přítomnost návykových látek a další). Děti se aktivně zapojovaly a vyučovací hodina policistům i žákům rychle utekla.

V podobných akcích budou policisté pokračovat v průběhu celého školního roku, protože právě prevence je jednou ze základních policejních priorit.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

5. dubna 2024

vytisknout e-mailem