Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zebra se za tebe nerozhlédne

MĚLNICKO - Policisté dohlížejí u přechodů pro chodce.

Středočeští policisté se opět v rámci preventivního projektu Zebra se za Tebe nerozhlédne zapojili v týdnu od 2.září do 6. září 2024 do celorepublikové akce. Každoročně se tak snaží zvýšit bezpečnost chodců v silničním provozu a tím přispět ke snížení dopravní nehodovosti. Zároveň chtějí ulehčit dětem návrat do školních lavic.

Akce je zaměřena především na prevenci, a to zejména na bezpečnost chodců v silničním provozu, konkrétně na dodržování pravidel pro správné přecházení vozovky a na nerespektování pravidel provozu na pozemních komunikacích řidiči motorových vozidel vůči chodcům.

Oddělení tisku a prevence nejprve ve spolupráci s dopravním inspektorátem vytipovalo rizikové přechody u základních škol v okrese. U těchto přechodů budou celý týden hlídkovat policisté. Budou oslovovat chodce, především předškoláky a školáky, u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti školských zařízení a dotazovat se jich na správné a bezpečné přecházení po přechodu pro chodce. Pokud chodci na položené otázky policistům odpoví správně, obdrží od nich malý dárek související s dopravní tématikou.

Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu, aby si osvojovali dodržování základních pravidel bezpečného přecházení vozovky. Stávající preventivně informační činnost, cílená prioritně na bezpečí chodců při přecházení vozovky, doplní pracovní sešit pro děti, který je zaměřený nejen na bezpečnost v silničním provozu, ale také na osobní bezpečí.

Preventivní projekt "Zebra se za Tebe nerozhlédne!" je Policejním prezidiem České republiky ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky a BESIP Ministerstva dopravy České republiky realizován od roku 2007 dvakrát ročně v rozsahu jednoho týdne po celém území České republiky, a to na začátku školního roku a v jeho druhé polovině.

Pro snadnější dohledání informací o preventivním projektu, včetně odkazů na videospoty a pracovní sešity k volnému stažení, stačí kliknout na odkaz www.policie.cz/zebra. Nejen děti, ale i pedagogičtí pracovníci a rodiče zde snadno a rychle najdou užitečné informace včetně krátkých videí, která mohou využívat k debatám na téma bezpečně v silničním provozu.

Zebra radí:

1. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!

2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!

3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!

4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla

Další rady a doporučení:

dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost - při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru a ve tmě, opatřete svoje oblečení reflexními prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září,

vozovku přecházejte na přehledném místě,

při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno přechody pro chodce se světelnou signalizací a vyznačené přechody,

přecházejte pouze na zelenou a jste-li přesvědčeni, že skutečně nic nejede,

pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobrá viditelnost,

nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily,

ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost,

pozor na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem předností jízdy (hasiči, PČR, záchranka atd.),

žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky.

por. Mgr. Markéta Johnová

2.9.2024

