BEROUNSKO – Policisté dohlíželi na přechody pro chodce.

V týdnu od 2. dubna se berounští policisté připojili k akci, která nese název, Zebra se za Tebe nerozhlédne. Jedná se o celorepublikový projekt, který je zaměřen na bezpečnost na přechodech pro chodce a učí děti pravidla silničního provozu.

Policisté dohlíželi na vybrané rizikové přechody pro chodce a svojí přítomností působili preventivně nejen směrem k dětem, ale rovněž k řidičům a dalším účastníkům silničního provozu.

Řidičům doporučujeme dodržovat pár zásad:

předvídejte! Malé děti jsou nevyzpytatelné, nikdy nevíte, co udělají – proto je na ně, zvláště v dopravním provozu, nutné brát zvláštní zřetel

v blízkosti přechodů pro chodce, škol, školských zařízení, hřišť a sportovišť snižte svojí rychlost, abyste mohli případně adekvátně zareagovat

řidiči – rodičové, dodržujte dopravní předpisy a v blízkosti škol parkujte tak, abyste neomezovali druhé a nenarušovali plynulý a bezpečný silniční provoz

Apelujeme na všechny řidiče, aby při jízdě kolem škol ubrali plyn a zvýšili svojí pozornost. Děti jsou často přirozeně roztržité, nemají dostatečné zkušenosti s dopravním provozem a i jejich rozhodovací schopnosti nejsou tak rychlé. Buďte k nim shovívaví a především předvídejte jejich chování a nespoléhejte se na to, že na silnici udělají to, co mají.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

5. dubna 2024

