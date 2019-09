Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zebra se za tebe nerozhlédne

Strakonicko – Policisté rozdávali dárečky a s dětmi si povídali o bezpečném chování na ulici.

„Zebra se za tebe Tebe nerozhlédne,“ to je název dopravně bezpečnostní akce Policie ČR. První týdny nového školního roku policisté intenzivně dohlíží u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol na bezpečnost silničního provozu, především na bezpečnost dětí. Současně dětem opakují zásady správného přecházení a chování při cestě do školy. Policisté chodce-děti za vzorné přecházení vozovky a bezpečné chování v silničním provozu obdarovali drobnými dárečky. Některé děti také navštívili ve školních lavicích, kde si s nimi povídali o bezpečné cestě do školy. Prvňáčky ZŠ Povážská navštívili policisté ve čtvrtek 5. září 2019, kde si s žáčky společně hravou formou zopakovali důležitá pravidla správného přecházení, jak se chovat v silničním provozu, kdo je chodec, kdo je řidič, pokyny policisty a používání reflexních materiálů.

Preventivní projekt policie „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ dostává letos novou podobu. Stávající preventivně informační činnost cílená prioritně na bezpečí chodců při přecházení vozovky doplní pracovní sešit pro děti zaměřený nejen na bezpečnost v silničním provozu ale také na osobní bezpečí, který je dostupný v elektronické podobě na stránkách policie (viz odkaz).

https://www.policie.cz/clanek/zebra-se-predstavuje-v-novem-kabatu.aspx

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

