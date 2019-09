Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jako každý rok se policisté první týden nového školního roku zaměřují více než jindy na bezpečnost dětí při cestě do školy. Policisté na Táborsku střeží v ranních i odpoledních hodinách přechody u šestnácti vybraných škol. Nejvíce se pak tentokrát zaměřili na situaci na největším táborském sídlišti, a to Sídlišti Nad Lužnicí. Po dohledu na přechodech v okolí navštívili i vlastní školu v Helsinské ulici, kde žáky poučili o jejich bezpečnosti. Zvláště pak žáky čtvrtých ročníků, kteří vzhledem k dosažení věku deseti let a tudíž možnosti se jako cyklisté samostatně účastnit silničního provozu, seznámili s novou podobou projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Zároveň jim předali preventivní materiál, díky kterému se budou snáze a důsledněji seznamovat s problematikou bezpečnosti silničního provozu.

Viz.: https://www.policie.cz/clanek/zebra-se-predstavuje-v-novem-kabatu.aspx

4. září 2019

