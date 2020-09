Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zebra se za Tebe nerozhlédne!

BŘECLAVSKO: Nejen žáci si musí zvyknout na to, že začal nový školní rok.

Začátek nového školního roku s sebou přináší i zvýšený počet dětí v silničním provozu. Především děti patří k těm nejzranitelnějším účastníkům provozu. Proto se policisté v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“ zaměřili na přechody pro chodce, které se nachází u základních škol. Svou přítomností u přechodů pro chodce připomněli řidičům, že začal nový školní rok a je potřeba zvýšit svou pozornost a dbát zvýšené obezřetnosti s ohledem na zvýšený pohyb dětí v silničním provozu. Žákům, kteří směřovali do školních lavic, policisté připomínali základní zásady, jak se chovat nejen na přechodu pro chodce, ale i před ním. V této souvislosti není na škodu si zopakovat základní pravidla:

- chodec nemá na přechodu pro chodce absolutní přednost,

- vždy si počínáme tak, aby měl řidič šanci bezpečně zastavit vozidlo před přechodem pro chodce,

- do vozovky nevbíháme,

- do vozovky vstupujeme, až vozidla zastaví,

- před vstupem do vozovky se 3x řádně rozhlédneme – vlevo, vpravo a opět vlevo, pokud nic nejede, přechod pro chodce rychle přejdeme,

- vozovku přecházíme po přechodu pro chodce, tam kde není, přecházíme vozovku na přehledném místě.

Bohužel i v průběhu dopravně bezpečností akce bylo vidět, že někteří rodiče nejdou svým dětem správným příkladem a dopouštějí se nejrůznějších prohřešků, např. nevyužívají blízké přechody pro chodce, řádně se nerozhlíží před vstupem do vozovky apod. Policisté rodiče upozornili na uvedené nedostatky a vysvětlili jim, jak důležité je jít dětem správným příkladem.

por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 4. září 2020

