Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Do nového školního roku se Zebrou

KRAJ - Policisté zahájili školní rok preventivní akcí pro děti.

První školní den přináší spoustu nového, především pro prvňáčky, ale po uplynulém covidovém roce i pro ostatní děti školou povinné. Preventisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje spolu s policisty z dopravních inspektorátů a oddělení silničního dohledu a v neposlední řadě také s BESIP, hned první den školy zavítali k různým základním školám po celém Libereckém kraji a se školáky si povídali o zásadách bezpečné cesty do školy.



Všechny oslovené děti se do školy moc těšily. Radost jim udělala také možnost prvního přezkoušení ze zásad užívání přechodu pro chodce, kdy si každý odnesl drobné preventivní dárečky, především pak naučný set sešitu, notýsku a pracovního sešitu se zebrou a pracovním listem Střeštěnovem.

Projekt s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ spolu s preventivními akcemi před základními školami, bude dále pokračovat až do půlky příštího týdne, kdy na akce volně naváže cyklus seminářů na základních školách zaměřený na bezpečný pohyb na pozemních komunikacích, rozpoznávání základních dopravních značek a taktéž správné poutání ve vozidle či pravidla jízdy na jízdních kolech a koloběžkách, které děti často využívají jako dopravní prostředek do škol.

Pro letošní rok je zde mimo klasických preventivních akcí a besed i jedna novinka v podobě vzdělávacích videí na YouTube kanále. Děti se i zde mohou setkat se svou starou známou zebrou, která bude dětem vysvětlovat různé aspekty provozu na pozemních komunikacích. Přímý odkaz na tato videa lze najít na stránkách www.policie.cz/zebra .

Od středy 1. záři se mimo jiné rozjíždí nová výtvarná soutěž, jejímž cílem je dětem připomenout bezpečné chování v silničním provozu. Soutěž potrvá až do 22. října 2021 a hlavním tématem je přecházení vozovky. „Děti mohou využít jakékoli výtvarné či literární prostředky a jejich soutěžním dílem může být kresba, malba, model, fotopříběh, vyprávění, báseň,“ vysvětluje Markéta Novotná organizátorka soutěže z Týmu silniční bezpečnosti. Jak se do soutěže přihlásit a co je za potřebí vše splnit se dozvíte na www.dopravnivychova.cz .



2. 9. 2021

nprap. Bc. Markéta Razáková

preventistka KŘP Libereckého kraje

