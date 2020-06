Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ze zloděje se asi stane hudebník

PRAHA VENKOV ZÁPAD – Pátráme po pachateli a odcizených hudebních nástrojích a nářadí.

Policisté obvodního oddělení Libčice v současné době prošetřují případ odcizených věcí z garáže u rodinného domu.

Neznámý pachatel v čase od 23.00 hodin dne 7. června 2020 do 08.00 hodin následujícího dne vnikl na pozemek u rodinného domu v obci Libčice nad Vltavou v ulici Na Vrchách a poté do odemčené garáže. Z prostoru této garáže následně odcizil kontrabas, elektrický kontrabas, kombo a dále vysokotlaký čistič, motorovou pilu, bourací kladivo a aku vrtačku. Pachatel odcizením těchto hudebních nástrojů a nářadí způsobil majiteli škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 105 500,-Kč.

Policisté tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli i odcizených věcech pátrají.

Policie vyzývá občany, kteří zaznamenali v inkriminovaném čase na pozemku u rodinného domu nebo poblíž v ulici Na Vrchách podezřelou osobu nebo vozidlo, aby tyto informace poskytli na nejbližší policejní služebnu nebo na policejní linku 158 a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatele.

Policie ČR znovu upozorňuje občany, aby zabezpečili lépe svůj majetek! Neuzamčené a volně přístupné prostory jsou velkým lákadlem pro nenechavce. Převážně objekty, dílny a garáže jsou magnetem pro zloděje. Je nutné si vždy zabezpečit okna a dveře a dobré je i investovat do pořádného zámku. Čas, který zloděj potřebuje ke vstupu do objektu a překonání překážek vyplývá z bezpečnostní třídy zabezpečení. Je logické, že pachatelé volí raději objekty, do kterých se dá vniknout rychle a za pomoci jednoduchého nářadí. Doporučujeme magnetická a pohybová čidla napojená na domovní alarm.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. června 2020

