Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Ze zločinu přečin

HRADECKO - Vyšetřovatel důsledným prověřením pomohl obviněnému.

Policisté provádí šetření v rámci dokazování ve prospěch i v neprospěch obviněných, o čemž svědčí i poslední případ, kdy v průběhu šetření byl skutek zločinu překvalifikován na přečin s nižší trestní sazbou pro obviněného, a to přesto, že obviněný nespolupracoval a nevypovídal.



V listopadu 2017 vyšetřovatel zahájil úkony trestního řízení ve věci trestného činu zpronevěry, kdy jednatel jedné hradecké společnosti byl podezřelý, že z firemního účtu vybral více jak 800 tisíc korun, které měl použít pro svoji potřebu. Jelikož se jednalo o vysokou částku, hrozil muži trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Vyšetřovateli se důsledným šetřením podařilo prokázat, že obviněný muž však zpronevěřil jen necelých 300 tisíc korun a ostatní peníze užil na uhrazení firemního závazku. Snížením zpronevěřené částky se změnila právní kvalifikace ze zločinu na přečin, a proto muži nyní hrozí o 3 roky nižší trest odnětí svobody (trestní sazba 1-5 let).

V tomto týdnu bylo ukončeno vyšetřování a ke státnímu zástupci podán návrh na podání obžaloby.

por. Iva Kormošová

26.7.2019, 9.00

vytisknout e-mailem