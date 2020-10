Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ze zemědělských strojů zmizely navigace

KLADENSKO – Škoda byla vyčíslena na více jak půl milionu.

Ve čtvrtek 1. října 2020 přijali policisté Obvodního oddělení Zlonice oznámení, že do firmy v ulici Malovarská ve Velvarech vnikl zloděj.

Ke krádeži došlo během noci z 30. září 2020 na 1. října 2020, v době od 17:00 do 07:00 hodin. Neznámý pachatel nejprve vnikl do areálu firmy a následně po násilném vniknutí do stodoly odcizil ze zde zaparkovaných dvou zemědělských strojů John Deere navigace Star Fire 3000 a terminály navigace k těmto modulům. Celkové škoda na odcizení byla vyčíslena na 550.000,- Kč a škoda, kterou způsobil pachatel poškozením zámků na zemědělských strojích je 6.000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené firmy v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Zlonice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 578. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

5. října 2020

