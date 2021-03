Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ze zaparkovaného vozidla ukradl nářadí

SEMILSKO – Pachatel odcizil nářadí ze zaparkovaného vozidla na staveništi v Příšovicích.

V noci ze soboty na neděli dosud neznámý pachatel po rozbití skleněné výplně okna zadních dveří zavazadlového prostoru vnikl do vozidla Ford Tranzit, které v té době bylo zaparkované na volně přístupném staveništi v Příšovicích. Z tohoto vozu následně odcizil bourací kladivo, motorovou pilu, úhlovou brusku a elektrocentrálu. Tímto jednáním neznámý pachatel způsobil celkovou škodu v předběžné výši 25.000,- Kč a dopustil se tak trestného činu krádež, za jehož spáchání mu v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na osm let. To vzhledem kde skutečnosti, že uvedený skutek spáchal v době, kde je v České republice vyhlášen nouzový stav. Případ šetří kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Semilech.





8. 3. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

