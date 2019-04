Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ze vzteku měl poškodit zaparkované vozidlo

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až jeden rok vězení.

Na začátku dubna měl ve večerních hodinách přijet 29letý muž nákladním vozidlem Mercedes v Kynšperku nad Ohří do ulice, kde nákladní vozidlo pokaždé parkuje. Při parkování zřejmě nestačil zastavit a narazil do zde již zaparkovaného nákladního vozidla značky Tatra. Při odchodu z místa odstavení vozidel měl zřejmě z rozčílení kopnout do koncového světla nabouraného vozidla .Poté přistoupit ještě k jeho přední části a úderem ruky poškodit zpětná zrcátka.

Od policistů z Kynšperku na Ohří si muž vyslechl sdělení podezření ze spáchání přečinu Poškození cizí věci, za který mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Kateřina Krejčí

8. 4. 2019

