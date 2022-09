Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ze šňůry na prádlo zmizelo oblečení

PLZEŇ - Nejprve poničil uzamčené balkónové dveře. Ze společného balkonu panelového domu si zloděj s sebou odnesl košili, dvoje tepláky a dvě trička.

Dne 17. září 2022 v době od 10.00 do 15.00 hodin došlo v ulici Sokolovské ke krádeži oblečení, které poškozená pověsila na společný balkon v mezipatře 1. a 2. patra panelového domu. Pachatel se nejprve dostal nezjištěným způsobem do domu. Následně poškodil zabezpečení uzavřených balkónových dveří. Na balkóně na šňůře na prádlo viselo několik kusů oblečení, které si s sebou odnesl či se do oblečení oblékl a z místa odešel. Policisté obvodního oddělení Plzeň 1 se tímto skutkem zabývají a po pachateli pátrají.

Víte, koho si pouštíte do domu? Neměli bychom těmto "nezvaným hostům" dávat přílišné šance. Zároveň buďme všímaví nejen ke svému majetku, ale i ke svému okolí.

nprap. Veronika Hokrová

19. září 2022

