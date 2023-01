Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ze slivestrovské "opice" vystřízlivěla nyní na policejním oddělení

LOUNSKO - Novoroční "řádění" ženy v zábavním podniku.

V prvních minutách roku 2023 řádila 29letá žena v jednom ze zábavních podniků v Lounech. Pod vlivem alkoholu se nejprve snažila dostat do klubu, kam jí však ochranka vzhledem k jejímu podroušenému stavu nechtěla vpustit. To ženu rozlítilo natolik, že v prostoru pokladny kopla do dřevěných dveří, které poškodila a následně mrštila skleněné láhve do prostoru mezi ostatní návštěvníky. To už zasáhla ochranka podniku i fyzicky a vyvedla nezvanou návštěvnici pryč z podniku. Při tom si však ochránci vyslechli další vulgární nadávky. Zábavnímu podniku vznikla škoda ve výši 3 tisíce korun. Po zadokumentování celé věci a provedeném šetření si nyní policisté ženu pozvali na policejní oddělení, kde jí již ve střízlivém stavu sdělili podezření z přečinu výtržnictví.

12. ledna 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

