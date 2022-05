Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ze sklepní kóje bylo odcizeno vybavení na hory

RAKOVNICKO – Nevšimli jste si někoho podezřelého?

Policisté z obvodního oddělení Jesenice zahájili na základě oznámení o vloupání do sklepní kóje úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to z porušování domovní svobody a krádeže, kterých se dopustil zatím neznámý pachatel.

Ten se v době od 3. do 7. května vloupal do sklepní kóje bytového domu v Karlovarské ulici v Kněževsi, do něhož vnikl pravděpodobně nezajištěným oknem do kotelny. Z vnitřního prostoru kóje po odstranění visacího zámku odcizil fusak na snowboard, dva fusaky na lyže a jedny tepláky.

Poškozenému tímto jednáním vznikla škoda dosahující 6 tisíc korun.

Neznámému zloději v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od občanů, kteří spatřili na výše uvedeném místě a v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky k osobě či osobám, mohou občané sdělit osobně na obvodní oddělení policie Jesenice, nebo mohou kontaktovat zpracovatele případu na telefonním čísle 974 873 880 730 nebo 602 307 555. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

9. května 2022

