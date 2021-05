Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ze šíření nakažlivé nemoci se zodpovídají dvě ženy z Českolipska

ČESKOLIPSKO - Jedna z nich na sebe upozornila jízdou na červenou.

Dne 7. dubna odpoledne si policisté hlídkové služby všimli na silnici I/9 v Borské ulici v České Lípě osobního vozidla, jehož řidička projela na semaforu na červenou. Když ji zastavili, ukázalo se, že za volantem nemá co dělat, protože jí Městský úřad v České Lípě svým rozhodnutím na rok zakázal řídit všechna motorová vozidla, a to s účinností od 30. března letošního roku. To ale nebyl její jediný problém.

Policisté si nemohli nevšimnout jejích rozevlátých pohybů, zúžených zorniček nebo potíží s komunikací, a proto ji podrobili orientačnímu testu na drogy. Ten vyšel pozitivně na amfetamin a metamfetamin. Pak se jim řidička svěřila, že je také pozitivní na onemocnění covid 19 a my jsme následně zjistili, že proto měla od hygieniků nařízenou izolaci. Za její porušení jsme ji obvinili z přečinu šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti a vzhledem k tomu, že se ho dopustila v době, kdy byly v České republice ohroženy životy a zdraví lidí, může ji za to soudce poslat až na tři roky do vězení.

V souvislosti s její dubnovou jízdou se také zodpovídá z maření výkonu úředního rozhodnutí. To jí ale od černých jízd nijak neodradilo, a tak se stalo, že jí policisté přistihli při řízení vozidla tento týden ve středu. Vzhledem k tomu, že byla opět pod vlivem drog, došla nám s ní trpělivost a její vozidlo jsme nechali odvézt odtahovou službou na záchytné parkoviště. Vyšetřovatelka potom v této souvislosti podala státnímu zástupci podnět k zajištění vozidla jako nástroje trestné činnosti s tím, že bude státní zástupce u soudu navrhovat jeho propadnutí. Tento podnět státní zástupce podpoří.

Z šíření onemocnění covid 19 stíháme na Českolipsku také 35letou ženu, která v době hygieniky nařízené izolace jezdila po Česjé Lípě městskou hromadnou dopravou a obcházela obchody. Ta si převzala záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti koncem března a i jí hrozí tříletý trest odnětí svobody.

