Zdržoval se na našem území i přes zákaz

KLATOVSKO - Muž byl obviněn z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Skončil ve vazbě a je podezřelý i ze spáchání majetkové trestné činnosti.

Policisté z oddělení obecné kriminality prověřovali případ neoprávněného zdržování cizince na teritoriu Klatovska. Od komisaře převzal usnesení o zahájení trestního stíhání sedmatřicetiletý cizinec pobývající v obci u Nýrska, který byl obviněn ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Muž v době od počátku měsíce září loňského roku do 5. ledna letošního roku se zdržoval neoprávněně na území České republiky, kdy častokrát pobýval na Klatovsku. Muž přicestoval z jiného státu, i když má trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 1 uložen trest vyhoštění od konce měsíce srpna 2020 na dva roky a podle dalších rozsudků soudů byl již dvakrát z našeho území vyhoštěn.

Policisté na Švihovsku ve středu 5. ledna prověřovali případ krádeže v objektu a zjistili, že podezřelý muž odjel ve vozidle, které zastavili v obci Malechov. Podezřelý ve večerních hodinách utekl a policisté přivolali policejního psovoda se služebním psem, který muže vypátral a byl zadržen před třiadvacátou hodinou.

Muž uvedl, že po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody se vrátil k příbuzným do ciziny a v měsíci září přijel zpět.

Muž nerespektoval trest vyhoštění, který mu byl soudy opakovaně uložen.

Policisté dále prověřují další majetkovou trestnou činnost, ze které je muž podezřelý.

Policisté podali podnět k návrhu na vzetí muže do vazby. V pátek soud rozhodl o vzetí muže do vazby. Za doprovodu policistů byl muž převezen do věznice.

nprap. Dana Ladmanová

7. ledna 2022

