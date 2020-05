Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zdrogovaný řidič ohrožoval ostatní účastníky provozu

HRADECKO - A pak tančil uprostřed frekventované křižovatky.

V úterý 12.5. v 14.00 jsme na lince 158 přijali oznámení od ženy, kterou ohrozil řidič osobního vozidla značky VW Passat, jehož řidič měl jet od Vysoké nad Labem směrem k Štefánikově ulici jako "blázen", měl kličkovat mezi vozidly, jet v protisměru a i po trávě. Policistům z pohotovostního a eskortního oddělení se ho podařilo objevit na frekventované křižovatce u OC Futurum, kde kroužil a poté co mu zahradili jízdu, tak z auta vyskočil a začal uprostřed křižovatky tančit. Policisté ho podrobili dechové zkoušce, která byla negativní, ale orientační test na návykové látky byl pozitivní na canabis. Třiadvacetiletého muže zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici, kde ho lékař po odmítnutí podrobit se lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve či moči umístil do úplné detoxikace. Policisté po obhlídce vozidla zjistili, že má podhuštěné pneumatiky, že je odřené a má promáčklý blatník. Jelikož si muž svoji jízdu nepamatoval, policisté projeli všechny možné trasy jeho jízdy, avšak nezjistili žádné škody, které by mohl způsobit.

Protože vozidlo bylo nepojízdné a překáželo v křižovatce, muselo být odtaženo na odstavné policejní parkoviště.

Policisté incident zaevidovali jako přestupek, který po prošetření předají příslušnému správnímu úřadu, kde již před 3,5 lety mají zaznamenaný jeho obdobný přestupek, za který obdržel roční zákaz řízení všech motorových vozidel a několikatisícovou pokutu.

por. Iva Kormošová

25.5.2020, 10.45





