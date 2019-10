Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zdravotní středisko navštívil v noci

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Zloděj se vloupal do několika ordinací.

Prozatím neznámý pachatel navštívil zdravotní středisko ve Starém Městě. Nepřišel ovšem se zdravotním problémem, ale krást.

V pátek ráno 18. října jsme přijali oznámení o vloupání do několika ordinací ve Starém Městě v ulici Za Mlýnem. K události došlo v noci ze čtvrtka na pátek. Zloděj po vypáčení okna vlezl do vnitřních prostor střediska. Poté rozlomil zámek dveří první ordinace, ve které následně vše prohledal, avšak nic neukradl. Stejným způsobem se dostal do dalších dvou ordinací, které rovněž prohledal. Z těch si odnesl finanční hotovost šest tisíc korun. Poškozením okna a dveří napáchal škodu, která je prozatím vyčíslena na bezmála pětačtyřicet tisíc korun.

Pokud někdo v uvedenou dobu viděl podezřelou osobu či vozidlo pohybující se okolo zdravotního střediska, nechť své poznatky neprodleně sdělí na nejbližší policejní oddělení.

23. října 2019, por. Bc. Milena Šabatová

