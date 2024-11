Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na silnicích zbytečně neriskujte!

KRAJ: Riskantním předjíždění se nemusí vždy vyplatit. /VDEO/

Nesprávné předjíždění je velmi rizikové. Zejména ve vyšších rychlostech vznikají vážné nehody, které mohou mít i fatálními následky. Tímto se tyto manévry na silnicích řadí mezi ty nejnebezpečnější typy přestupků. Z důvodu nesprávného předjíždění letos na jihomoravských silnicích zemřelo pět osob, zraněno bylo 77. (87 dopravních nehod - statistika k 30.11.2024). Celkově už ale na jižní Moravě vlivem dopravních nehod vyhaslo 67 lidských životů, zraněno bylo 2533. (5092 dopravních nehod - statistika k 30.11.2024), přitom za celý loňský rok to bylo o dvacet méně. O nebezpečnosti takového jednání by mohla vyprávět mladá řidička z Brněnska, která na archivním videu pohotovým manévrem zabránila střetu s riskantně předjíždějícím řidičem. Toho se policistům podařilo díky kamerovému záznamu svědka rychle vypátrat. Podobně nebezpečně se nedávno na Hodonínsku prezentoval i dvaadvacetiletý šofér škodovky. Ten na nepřehledném úseku a přímo před zraky policejní hlídky předjížděl kolonu několika vozidel. Jenomže přitom se před ním vynořili právě dopravní policisté, kteří před jeho rozjetým vozem museli prudce dupnout na brzdu. Pospíchajícího mladíka hlídka musela následně pohotově dojet. Za podobné počínání hrozí podobným řidičům od policistů na místě pokuta až do výše pět a půl tisíce korun, počítat ale musí i se šestibodovým ohodnocením. Ve správním řízení se ale sankce může vyšplhat až na 25 tisíc korun.

por. Petr Vala, 15. listopadu 2024

