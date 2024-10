Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zbil řidiče autobusu

Pražští kriminalisté pátrají po muži, který napadl řidiče autobusu na Černém mostě. Důvodem sporu byla domněnka útočníka, že se jedná o muže ukrajinské národnosti.

Koncem září jsme přijali oznámení o napadení, ke kterému došlo v ranních hodinách na zastávce autobusu Černý most v Praze 9. Řidič autobusu navštívil prodejnu, která se nachází poblíž vestibulu metra, kde potkal jiného zákazníka, který jej začal bezdůvodně slovně urážet a nadával mu, že je ukrajinec. Muž agresora upozornil, že ukrajinské národnosti není a že s takovými osobami ani problém nemá. Poté co oba muži však opustili prodejnu, došlo mezi nimi k fyzickému napadení. Agresivní muž uchopil řidiče autobusu pod krkem, povalil jej na zem a několikrát ho kopl kolenem do oblasti obličeje a hrudníku. Muž následně z místa odešel do vestibulu metra. Na místě incidentu se nacházela žena a další muž, kteří by svým svědectvím mohli přispět k objasnění této události. Policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je událost i podoba útočníka a svědků zaznamenána.

Kriminalisté událost prověřují pro trestný čin ublížení na zdraví, kdy v případě odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody ve výši až tři roky. V případě, že poznáváte osoby na kamerovém záznamu, obraťte se prosím na linku 158 nebo jakoukoli policejní služebnu.

por. Kristýna Zelinková- 9. října 2024

Související dokumenty Napadení-video.mp4

Velikost souboru:94,6 MB / formát MP4

