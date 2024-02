Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zběsilá jízda mladého řidiče skončila dopravní nehodou

České Budějovice - Během jízdy mohl zmařit mnoho lidských životů.

Včera krátce před půl osmou hodinou večer obdrželi operační důstojníci informaci o zběsilé jízdě řidiče Škody Octavie, který míří z ulice Lidická směr Český Krumlov, neuposlechl výzvy k zastavení a policistům ujíždí. Během následujících čtyřiceti minut se do pátrání po vozidle zapojily hlídky českobudějovických policejních obvodních oddělení, oddělení hlídkové služby a dopravní policisté. Řidič, vědom si velice dobře faktu, že po něm policisté pátrají a vyzývají k zastavení, toto nerespektuje a ujíždí dál. Mezitím se na linku 158 obrací svědek, který oznamuje, že po Novohradské jede řidič ve Škodovce ve velké rychlosti a je nebezpečný pro okolí. Jede směrem na Srubec, stačí projet Ledenicemi, Vranínem, Štěpánovicemi až do Lišova, kde se otáčí a míří zpět po silnici I/34 do Českých Budějovic. Vysokou rychlostí, která místy přesahuje i 130 km/h, vjíždí na kruhový objezd, který projíždí jeho středem a míří na Rudolfovskou, kde způsobí dopravní nehodu, při které je lehce zraněn jen on, devětadvacetiletý muž, který následně policistům sdělí, že chtěl vyzkoušet jaké to je, když ho honí policisté, chtěl zažít ten adrenalin. I zkušeným policistům zůstává rozum stát nad tím, že dospělý člověk, riskuje nejen zdraví a život svůj, ale zejména těch dalších nevinných účastníků silničního provozu proto, aby zažil adrenalin. Policisté na místě zjistí, že má muž zadržený řidičský průkaz, a následně má také pozitivní test na drogy a putuje do policejní cely. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V souvislosti s hazardní jízdou tohoto řidiče hledáme svědky, kteří mají záznam této jízdy na palubních kamerách či přímo očité svědky, které svou jízdou ohrozil, aby se se záznamy a informacemi obrátili na policisty, kteří věc dále šetří a to na linku 974 226 250.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

9. února 2024

vytisknout e-mailem