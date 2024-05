Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zázračný prodejce nabízel téměř cokoli

CHOMUTOVSKO - Od starožitných předmětů až po lístky na Cimrmany.

Pestrou nabídku různých předmětů a dokonce i služeb měl ve svém portfoliu 37letý muž z Královéhradeckého kraje. Tento povedený „internetový prodejce“ nabízel prostřednictvím různých inzertních portálů k prodeji rozličné předměty. Mezi nimi byly sběratelské mince, detektory kovů, vojenský opasek, čepice nebo válečná dýka z 2. světové války, deskové hry, stavebnice, lístky na koncerty, na různé kulturní akce, a to například i na divadelní představení Dobytí severního pólu. Mezi služby, jejichž poskytnutí měl zájemcům slíbit, patřilo například vypracování projektové dokumentace nebo dokonce i sestavení jídelníčku na hubnutí.

Muž většinou sám pod různými jmény, případně přezdívkami, vytvářel inzeráty s nabídkou prodeje zboží nebo služeb. V několika případech však také reagoval na zveřejněné poptávky. Jeho obchody měly jeden podstatný háček, a to že poté, co mu kupující slíbené produkty zaplatili, tak jim podle dosud zjištěných informací nikdy nic nedodal. Přesněji řečeno, párkrát měl místo zboží poslat zabalený kámen nebo prkénko.

Poté, co se na policii v Chomutově obrátili manželé, kteří zaplatili inzerentovi 78 tisíc za slíbenou sběratelskou minci, jež jim nebyla dodána, se policisté začali jednáním v té době neznámého pachatele zabývat. Rozsáhlým prověřováním zjistili nejen identitu falešného prodejce, ale i to, že tento člověk má mít na svědomí desítky podobných podvodných jednání. Poškození z různých částí naší republiky mu za slíbené a nikdy nedodané zboží posílali částky od stovek korun až po sumy v řádech desítek tisíc. Celková dosud zjištěná škoda přesahuje 340 tisíc korun. Některým ze zatím 71 zjištěných podvedených se po několika urgencích podařilo od „prodávajícího“ vymoci jejich peníze zpět.

Kriminalisté zjistili, že podobnému způsobu obživy se dotyčný měl věnovat i v minulosti. Za podvod byl totiž odsouzen a po odpykání části nepodmíněného trestu poté podmíněně propuštěn na svobodu. Z trestu se zřejmě nepoučil, když ještě ve zkušební době si měl opět začít přivydělávat podvodným způsobem. Chomutovský vyšetřovatel dotyčného, který se mezitím znovu dostal do výkonu trestu kvůli jiné trestné činnosti, stíhá pro spáchání pokračujícího přečinu podvodu. S ohledem na výši způsobené škody by soud jeho pobyt za mřížemi mohl prodloužit až o pět let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 2. května 2024

