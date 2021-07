Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zavřené dveře nestačí

Strakonice - Při odchodu z domu vždy zamykejte.

Policisté v letním období upozorňují občany, především obyvatelé žijící na vesnicích a v rodinných domech, aby byli obezřetní a své obydlí si zabezpečili. A to nejen když své bydliště opouští z důvodu odjezdu na dovolenou, ale také při odchodu na zahradu za domem či blízkého okolí. Při odchodu z domu je důležité zkontrolovat okna, zavřít je a uzamknout všechny dveře. Pachatelé v letním období využívají právě otevřených oken, neuzamčených dveří a bez pozvání, drze vejdou neuzamčenou brankou na pozemek domu, kde obhlíží dům a jeho okolí. Otevřené dveře do domu jsou pro ně příležitostí, aby nahlédli i dovnitř, do obytných prostor, dílen a odcizili všechno, co jim přijde pod ruku. Na Volyňsku se v nedávné době takto procházeli po cizím pozemku osoby snědé pleti, aniž by o tom majitelé věděli. Naštěstí je ale odhalili včas a z pozemku je vykázali. Je dost možné, že svůj záměr, s cílem se obohatit, budou zkoušet na jiných místech okresu. Proto je důležité mít stále na paměti, že pouze zavřené a neuzamčené dveře, vrátka zloděje nezastaví, ale naopak přiláká.

V případě zjištění nezvané návštěvy, která se pohybuje na vašem pozemku či v domě, volejte neprodleně linku 158.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

22. července 2021

