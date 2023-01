Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zavraždil známou

KRAJ: Sedmadvacetiletý cizinec skončil ve vazbě.

Poslední den minulého roku vyjížděli brněnští policisté k bytu ženy, o kterou projevili obavu její známí i zaměstnavatel. Bohužel se po otevření dveří skutečně ukázalo, že je žena po smrti, ležela na zemi bez známek života. Ohledáním místa činu vyšlo najevo, že na její smrti by se mohla podílet jiná osoba. Soudní pitva pak poukázala na to, že byla žena zavražděna a zemřela na následky bodnořezných poranění. Kriminalisté časem zjistili indicie, které ukázaly na cizince ze stejného státu, ze kterého pocházela poškozená. Na konci minulého týdne vyjela hlídka cizinecké policie do protialkoholní záchytné stanice k cizinci, který odmítal prokázat svou totožnost. Policisty zkoušel obalamutit různými verzemi svého jména a tak putoval na služebnu. Už v autě ale definitivně vystřízlivěl a policistům sdělil, že udělal strašnou věc. Kriminalisté tak s mužem provedli nezbytné úkony a obvinili jej z vraždy. Současně čelí i obvinění z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. S platební kartou své oběti totiž zaplatil v obchodě. Ve vazbě si počká na trest, který může mít až dvacetileté trvání.

mjr. Pavel Šváb, 11.01.2023

