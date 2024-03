Závěrečná konference projektů PDP1 a PDP2

12. 3. 2024

Dne 12. března 2024, krátce poté, co 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, policejní prezident genpor. Martin Vondrášek a chargé d’affaires Norského království v Praze Per Øystein Vatne symbolicky přestřihli pásku a tím po úspěšné revitalizaci bývalých vojenských kasáren Žižkov na moderní policejní školící a výcvikové centrum zahájili oficiálně provoz Vzdělávacího zařízení Kutná Hora, přivítali organizátoři společné Závěrečné konference projektů PDP1 a PDP další významné hosty. Do Kutné Hory se k této slavnostní události sjeli významní hosté z Norského království v Praze, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR a Policie ČR.

Dva předem definované projekty, tedy PDP1 s názvem „Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech“ a PDP2, který nese název „Modernizace policejního výcvikového centra“, byly realizovány v rámci Programu Vnitřní věci, Programové oblasti 20, tedy Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti, který je financován z Norských fondů v letech 2014-2021. Konečným příjemcem těchto projektů je Policejní prezidium ČR, konkrétně Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy.

Uspořádání společné Závěrečné konference projektů PDP1 a PDP2 bylo logické. Je totiž zřejmé, že se oba projekty vzájemně doplňují a jeden bez druhého by nebyl kompletní. Hlavním cílem projektu PDP1 bylo prostřednictvím vzdělávacích kurzů a seminářů proškolovat policisty a občanské zaměstnance, a to zejména v oblasti boje proti trestné činnosti, zajištění bezpečnosti a ochrany lidských práv. A vzhledem k tomu, že do této doby byla většina specializovaných vzdělávacích aktivit, stejně jako nezbytná výměna zkušeností s kolegy ze zahraničí, realizována v pronajatých prostorech, což je ekonomicky i logisticky velmi náročné, je zřejmé, že projekt PDP2, tedy modernizace bývalých vojenských kasáren Žižkov v Kutné Hoře na policejní výcvikové centrum bylo logickým krokem, díky kterému bude mít Policie ČR zajištěny odpovídající podmínky pro realizaci projektu PDP1.

Z úst všech řečníků, kteří během konference vystoupili, zaznívalo upřímné poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do realizace obou projektů zapojili. Díky jejich velkému úsilí se podařilo oba projekty přivést do zdárného konce a úspěšně ukončit.

plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA, publicistka projektu

