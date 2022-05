Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Závažný mravnostní delikt

Tábor - Kriminalisté hledají další poškozené. Muž, který organizoval volnočasové aktivity, děti pravděpodobně sexuálně obtěžoval několik let.

Táborští kriminalisté rozkrývají působení muže, který v rámci organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež, se měl na dětech dopouštět mravnostních deliktů. Zjišťují, že tyto aktivity mohly trvat již několik let, mohly by se tak týkat i velkého počtu dětí a policisté potřebují spolupráci veřejnosti.

Kriminalisté již muže trestně stíhají. Trestnou činnost mravnostního charakteru měl páchat zejména v okrese Tábor. Kriminalisté tak žádají rodiče dětí, pravděpodobně především nezletilých chlapců ve věku od sedmi do patnácti let, kteří se zúčastnili v období od roku 2017 do současné doby jakýchkoliv volnočasových mimoškolních aktivit, aby se v případě podezření, že vůči jejich dítěti mohlo dojít ke spáchání protiprávního jednání mravnostního charakteru, obrátili na telefonní číslo vyšetřovatele: 703 857 720 či email ta.ook@pcr.cz nebo využili linku policie 158. Podle dosavadního šetření mimoškolní aktivity obviněného muže navštěvovali žáci ze ZŠ Malšice a ZŠ Zborovská v Táboře. Žáky z dalších škol také nemůžeme vyloučit, neboť šlo převážně o mimoškolní zájmové či sportovní aktivity.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

6. května 2022

vytisknout e-mailem