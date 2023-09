Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zaútočil na školačku

BRNO: Napadená dívka musela být převezena do nemocnice. /VIDEO/

Ve středu kolem půl třetí došlo na Táborské ulici v Brně k napadení školačky mužem. Po útoku nožem musela být dívka převezena do dětské nemocnice. Útočníka na místě do příjezdu strážníků zadržel náhodný kolemjdoucí. Po příjezdu hlídky městské policie musel být agresor za použití donucovacích prostředků zpacifikován. Pachatel byl na místě policisty zadržen a převezen do policejní cely. Případ vyšetřují krajští kriminalisté z. 1. oddělení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu na dítěti mladším patnácti let. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně trest výjimečný.

por. Petr Vala, 21. září 2023.

Související dokumenty Audio - Zaútočil na školačku - Vyjádření.mp3

Velikost souboru:1,5 MB / formát MP3

