Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zaútočil na dveře

MOSTECKO - A rozbil dvě skleněné výplně.

Na samotném závěru roku se podíval do policejní cely 20letý Mostečan. Ten byl se svojí přítelkyní venku a popíjeli alkohol. Přestože bylo teprve kolem poledne, množství vypitého vína sehrálo zřejmě svoji roli v jeho jednání. Mladík se s přítelkyní pohádal, a to v něm vzbudilo vztek. V centru města se rozhodl, že si to rozdá se skleněnou výplní vchodových dveří. První pokus byl úspěšný a vyhrál. Ve druhém kole si podal dveře sousedního vchodu, které také porazil. Muž ale nedomyslel, že ho může někdo vidět a řinčení skla je také slyšet. Přivolaná hlídka mládence zajistila. Svými údery způsobil škodu na majetku přesahující částku 10 tisíc korun. Na obvodním oddělení si od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. V případě uznání viny může Mostečan tentokrát vyhrát až roční vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústekého kraje

oddělení tisku a prevence

19. ledna 2023

