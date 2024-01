Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zaujala ho zahrádkářská kolonie

KARLOVARSKO – Vniknul na pozemky i do rekreačních objektů.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže třiačtyřicetiletému muži z Karlovarska.

Podezřelý muž měl v noci z pondělí 15. ledna na úterý 16. ledna letošního roku přijít k jedné zahrádkářské kolonii v Ostrově na Karlovarsku. U zahrady poškodil pletivo, čímž se dostal na pozemek, na kterém se nacházela chata. Do té vniknul, prohledal ji, ale nic z ní neodcizil. Dále poškodil zámek přilehlé kůlny, ze které odcizil dvě plastové lahve, které odnesl z kůlny ven na zahradu. Poté poškodil plot vedoucí na sousední pozemek, na který následně vstoupil. Nejprve si měl všimnout kůlny, ze které odcizil senzorový světlomet. Poté pokračoval zahradou dále, až narazil na další kůlnu, do které vniknul. Přes dveře se následně dostal až do vnitřních prostor chaty, kterou prohledal. Z té pak odcizil například vrtačku, motorovou pilu nebo vzduchovku a z místa odešel.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 12 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl za krádeže v minulosti pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

18.1.2024

