Zaujal i kanystr

BRNO: Podnětem pro zloděje může být i zdánlivě bezcenná věc.

Pro některé zloděje bude zřejmě v období podzimních plískanic velmi důležitý dobrý výhled z vozidla. Jinak si nelze vysvětlit důvod vloupání do osobního vozu v brněnských Židenicích. Pachatel tam rozbil okno citroenu, aby se dostal k malému kanystru s kapalinou do ostřikovačů. Policisté v Brně se v posledních dnech potýkají s vloupáním do vozidel pro předměty, které nemají nijak vysokou hodnotu. Případ s odcizenou kapalinou je tím nejkurióznějším příkladem. Doporučujeme proto ve vozidlech neponechávat ani zdánlivě bezcenné předměty. I ty se totiž mohou pro někoho stát podnětem k vloupání, které pak sebou nese zase značné škody na vozidle.

por. David Chaloupka, 4. listopadu 2022

