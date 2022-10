Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zatkněte mě, jinak někoho zabiju nebo přepadnu!

Opilý řidič volal na linku 158, že chce být zatčen, jinak někoho zabije nebo přepadne. Na jeho zadržení se tak nepřímo podílel i operátor, který držel muže „na drátě“ do té doby, než ho zajistily policejní hlídky pod Nuselským mostem.

V sobotu 15. října krátce po čtrnácté hodině přijal operátor tísňové linky 158 telefonát od muže, který začal vyhrožovat, že pokud nebude zadržen policií, někoho zabije nebo přepadne. Důvodem byl nejen jeho zdravotní stav, ale i tíživá životní situace a obava o svůj život, což vyhrůžku umocňovalo. Operátor okamžitě zareagoval a snažil se zjistit další podrobnosti k volajícímu a především adresu, kde se nachází. Nebylo to však jednoduché. Dle komunikace byl evidentně pod vlivem alkoholu nebo drog, což během komunikace potvrdil sám dotyčný, který se popsal slovy: „Jsem ožralý jako prase.“ Operátor také zjistil, že opilec sedí ve vozidle a jezdí po Praze. Hrozilo tak velké nebezpečí, že by svou jízdou mohl ohrozit ostatní účastníky silničního provozu nebo dokonce občany na zastávkách, chodnících a pěších zónách. Operátor postupně dokázal zjistit místo pohybu, kde se muž v podroušeném stavu za volantem pohybuje a zároveň navigovat přes vysílačku policejní hlídky na uvedené místo. To se během několika dlouhých minut ještě několikrát změnilo, nicméně policista dokázal muže stále držet na lince a vhodnými dotazy ho odvádět od úmyslu spáchat závažný trestný čin. Do pronásledování po nebezpečném řidiči se nakonec zapojilo několik policejních hlídek a jedné z nich se ho povedlo nalézt na místě, které operátor určil jako další možnou adresu jeho pohybu. Hlídka následně provedla i vlastní zadržení. Orientační dechová zkouška potvrdila, že dopadený jednašedesátiletý muž nelhal. Opakovaně nadýchal kolem dvou a půl promile a dušoval se, že nikomu ublížit nechtěl, a také, že má myšlenky na sebevraždu.

Po provedení všech nezbytných úkonů skončil protagonista této odpolední akce na protialkoholní záchytné stanici a celá věc je projednávána pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a není vyloučeno, že se o další podezření rozroste.

por. Mgr. Jan Rybanský - 21. říjen 2022

