Zatímco sportoval, poničil mu někdo auto

BLANENSKO: Žádáme svědky o spolupráci.

Osobní auto se stalo terčem útoku zatím neznámého pachatele. K události došlo v sobotu 23. listopadu 2019 v dopoledních hodinách na odstavné ploše u lesa mezi obcí Lipovec a Holštejn. Jednatřicetiletý muž zde zaparkoval své vozidlo tov. zn. BMW a šel si zaběhat do lesa. Zatímco sportoval, někdo řádil nepochopitelným způsobem na jeho autě. Po návratu ke svému vozidlu se běžec nestačil divit. Auto mělo kompletně poškrábaný lak karoserie. To však nebylo všechno. Vandal navíc ulomil zpětné zrcátko spolu s blinkrem, rozbil světlomet a promáčknul dveře. Svým lehkomyslným jednáním způsobil škodu, která je předběžně vyčíslena na pětapadesát tisíc korun.

Blanenští policisté se obrací na veřejnost a případné svědky s žádostí o spolupráci. K protiprávnímu jednání mělo dojít v době od 10:45 hodin do 11:40 hodin na výše uvedeném místě. Pomoci by nám mohly i záznamy z palubních kamer okolo projíždějících vozidel. Pokud jste byli svědky této události nebo máte informace, které by dopomohly k jejímu objasnění, kontaktujte nás na telefonním čísle 974 631 396 nebo využijte bezplatnou linku 158.

por. Lenka Koryťáková, 25. 11. 2019

