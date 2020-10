Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zatímco spali, zloděj je okrádal

MOSTECKO - Do bytu vnikl v noci oknem, ukradl šperky i peníze; Kvůli nedopalkům neovládli emoce; Na půdě našel pod prkny munici.

Policie v Mostě objasnila případ z prázdnin a obvinila z přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody 30letého muže z Mostu. Dle policie měl muž ve večerních hodinách ve starší zástavbě města Mostu vniknout do přízemního bytu. Nejprve se dostal na zahradu u domu a poté si otevřel pootevřené okno na větrání. Vnikl do bytu a prošel pokoji, kde hledal, co by odcizil. Nakoukl i do ložnice, kde uviděl spící dvojici, kterou neprobudil. Z bytu měl posléze odcizit peníze, kazety s různými šperky ze žlutého kovu, kabelku, peněženku s několika osobními doklady, hodinky, klíče a další věci. Poškození obyvatelé bytu odhadli, že jim lapka způsobil škodu za více než 37 tisíc korun. Obviněný Mostečan uvedl, že odcizené šperky rozprodal po zastavárnách v Ústí nad Labem a v Mostě. Policie odcizené věci již nezajistila. Mostečan je stíhán na svobodě a soud ho může poslat až na tři roky do vězení, bude-li uznán vinným.

Muž napadl souseda kvůli cigaretovým vajglům, přidala se i jeho partnerka

Z přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví obvinil vyšetřovatel mostecké policie 45letého muže a jeho 41letou partnerku. Podle policie měl obviněný před domem v mostecké části Podžatecká v podvečerních hodinách napadnout poškozeného muže. Toho měl chytit pod krkem, povalit na zem a poté, co ho přisedl v oblasti hrudníku, tak ho měl opakovaně pěstí udeřit do obličeje. Následně se do konfliktu zapojila i partnerka obviněného. Do ruky si vzala drobné kamínky tzv. kačírek a s ním v dlani měla muže zaťatou rukou v pěst několikrát udeřit do obličeje. Napadený muž utrpěl zranění v obličeji i na těle a došlo i k poškození zubů. Poškozený muž se zraněním vyhledal lékařské ošetření v nemocnici s odpovídající dobou léčení do šesti týdnů. Důvodem napadení byly sousedské neshody, kdy se útočníkům nelíbily nedopalky cigaret na jejich terase a tyto přisuzovali právě sousedům, i když ti měli být určitou dobu mimo domov.

Na půdě domu našel v podlaze granát a náboje

Překvapení čekalo jednoho Moravana tento týden. Ten zakoupil v jedné obci v okrese Most domek. Při opravě na půdě nalezl při vytržení prken z podlahy ve skleněné vatě uložený ruční granát a desítky nábojů do kulovnice. Nález oznámil ihned policii, která na místo vyslala pyrotechnika. Ten nalezenou munici odvezl z místa k znehodnocení.

nprap. Ludmila Světláková

Most 21. října 2020

vytisknout e-mailem