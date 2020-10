Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zatímco spal, lupič řádil v domě

LOUNSKO - Muž byl zadržen krátce po činu i s odcizenými mobily; Dealer pervitinu a marihuany byl obviněn.

Nepříjemné probuzení čekalo 42letého muže, který spal začátkem října dopoledne po noční směně ve svém domě v Žatci. Probudilo ho vrznutí dveří do ložnice a následný dupot osoby běžící po schodech domu vedoucích z prvního patra do přízemí. Dotyčný už nikoho v domě nezastihl, ale v kuchyni zjistil, že má na stole vysypaný svůj batoh a celá stěna obývacího pokoje byla rozházená. Zavolal tedy na tísňovou linku a počkal na policisty. Při prohlídce domu zjistil, že mu byly odcizeny dva mobilní telefony. K vniknutí do domu mělo dojít přes sklepní okénko za užití násilí.

Od svědka, který viděl muže utíkajícího od uvedeného domu, získali policisté popis podezřelého. Na vlakovém nádraží pak hlídka zjistila muže, který odpovídal popisu, a zadržela ho. Muž měl u sebe i odcizené mobilní telefony, které policistům poté vydal.

Při vloupání do zmíněného domu měl mít tento 34letý muž údajně i společníka. On sám se uvedeného jednání měl podle zjištění policistů dopustit i přesto, že byl pro krádež odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do února příštího roku. Policejní komisař mu sdělil obvinění z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Za mříže by ho soud mohl v případě uznání viny poslat až na tři roky.

Dealer pervitinu a marihuany byl obviněn

Kriminalisté vyšetřují jednání 31letého muže, který měl podle jejich zjištění na Žatecku distribuovat drogy. K trestné činnosti mělo docházet nejméně od března tohoto roku až do současné doby. Muž měl v místě svého bydliště v obci na Žatecku a v okolí Žatce distribuovat pervitin a marihuanu koncovým uživatelům těchto drog. K předání návykových látek mělo podle kriminalistů docházet většinou po předchozí telefonické dohodě.

Dotyčný nyní v důsledku svého počínání čelí trestnímu stíhání. Obviněn byl z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za jeho spáchání hrozí v tomto případě podle zákona až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 26. října 2020

