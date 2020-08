Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zatím neznámý pachatel vnikl do vozidla

ROKYCANY – Poškozením skleněné výplně okénka způsobil škodu kolem patnácti set korun. Z auta si odnesl klíč za padesát korun.

Policisté z obvodního oddělení v Rokycanech se zabývají případem vloupání do osobního vozidla, který se stal z 6. na 7. srpna letošního roku v obci Rokycany. Na parkovišti před panelovým domem v ulici Čechova vnikl zatím neznámý pachatel do uzamčeného osobního vozidla značky Škoda Fabia poté, co poškodil skleněnou výplň levých předních dveří. Z vozidla pak odcizil jeden klíč v hodnotě 50 korun. Na poškození okénka způsobil škodu ve výši kolem 1 500 korun. Rokycanští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po pachateli pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

11. 8. 2020

vytisknout e-mailem