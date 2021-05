Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zatím neznámý pachatel vnikl do dvou sklepních kójí

TACHOV – Ani z jedné si nic neodnesl. I tak způsobil majitelům škodu tím, že dveře kójí poškodil.

Tachovští policisté se zabývají případem krádeže, který se stal z 24. na 26. května letošního roku v Tachově. Do jednoho bytového domu v ulici J. S. Koziny vnikl zatím neznámý pachatel, který prošel do sklepních prostor a následně překonal petlici jedné ze sklepních kójí, do které poté vnikl, a nic neodcizil. V další části sklepa vnikl do jiné kóje, kdy i v tomto případě si nic neodnesl. Svým jednáním způsobil majitelům sklepních kójí škodu na poškozených věcech, která bude vyčíslena až na základě odborného ohodnocení. Tachovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

27. 5. 2021

