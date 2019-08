Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zatajení nálezu kufru

PLZEŇ - Obava z krádeže finančních prostředků přinesla ženě nemalé starosti.

Poškozená žena se obrátila na policisty obvodního oddělení Plzeň-střed z důvodu odcizení jejího osobního kufru, ve kterém se nacházela mimo jiné i finanční hotovost. Policisté šetřením případu zjistili, že poškozená žena jela za svým manželem na pár dní do lázní. Z obavy krádeže finančních prostředků z bytu v době, kdy bude mimo domov, s sebou do kufru vložila veškerou finanční hotovost v obálkách ve výši 49 tisíc korun a 510 amerických dolarů. Po návratu domů dne 18. srpna 2019 okolo šesté hodiny večer vstoupila do domu v Plzni v Riegrově ulici, kde v přízemí vybrala obsah její listovní schránky a svůj kufr si postavila vedle sebe na zem. Do bytu už přišla bez svého zavazadla. Druhý den ráno poškozená žena zjistila ztrátu jejího kufru, který se již v domě nenacházel. Ztrátu zavazadla v zápětí ohlásila na policejní služebně. Neznámý pachatal si nálezem přisvojil cizí věc tím, že se jí zmocnil. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zatajení věci, kterým se nadále zabývají a po pachateli pátrají. V případě jeho odhalení mu v pravomocném rozhodnutí může hrozit trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Veronika Hokrová

20. srpna 2019

