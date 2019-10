Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zatajení cizí věci

ROKYCANY - V kavárně zapomněla tablet, toho využil neznámý pachatel, který si věc ponechal

Rokycanští policisté prověřují od středy tohoto týdne podezření ze spáchání přečinu zatajení cizí věci. Uvedeného trestného činu se dopustil dosud neznámý pachatel, který si ve středu v době mezi 10.00 až 10.30 hodinou přisvojil dva roky starý tablet v černém pouzdře v hodnotě přesahující částku pět tisíc korun. Žena, která o tablet přišla, uvedla, že jedné z rokycanských kaváren zapomněla. Po tomto zjištění se do kavárny vrátila, ale tablet již byl v rukou pachatele. Policisté po přijetí oznámení ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zatajení cizí věci, případem se nadále zabývají a po pachateli a odcizeném tabletu pátrají.

V případě, že si nepoctivý nálezce věc ponechá, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu - § 219 Zatajení věci.

V trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. je stanoveno:

§ 219 Zatajení věci

1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

O trestný čin jde i v případě, že nálezce (pachatel) si věc ponechává, aniž by s ní jakýkoliv způsobem nakládal a odmítá ji vrátit. Správné chování je takové, že nálezce v případě nálezu věci, která mu nepatří, předá na příslušný úřad nebo policii. To může učinit i anonymně, když nalezenou věc vhodí do schránky důvěry.



por. Bc. Hana Kroftová

18. října 2019

