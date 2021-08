Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zatáčka, havárie, zranění

PLZEŇ - Z dosud nezjištěných příčin řidič havaroval se skútrem mimo vozovku. Při dopravní nehodě se zranil a z místa byl odvezen záchranáři do nemocnice.

Včera krátce před čtvrtou hodinou došlo k havárii jednostopého motorového vozidla na komunikaci ulice Sulkovské v Plzni na Valše. Řidič ročník 1954 z dosud nezjištěných příčin vyjel se skútrem v levotočivé zatáčce mimo komunikaci do travnaté plochy s křovinami, kde následně havaroval. Přivolaní dopravní policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku na zjištění alkoholu v dechu, která vyšla s pozitivním výsledkem, a to 0,25 promile. Při kolizi se řidič zranil a následně byl z místa v péči záchranářů odvezen do nemocnice. Dopravní policisté skútr zajistili a událostí v dopravě se dále zabývají.

nprap. Veronika Hokrová

26. srpna 2021

vytisknout e-mailem