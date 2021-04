Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zastřelil samce muflona

CHOMUTOVSKO - Škoda byla vyčíslena na 55 tisíc; Auto si vzal bez vědomí majitelky a ještě ho naboural.

Obvinění z trestných činů pytláctví a krádeže si převzal 35letý muž z Chomutovska. Podle zjištění policistů měl dotyčný v listopadu loňského roku na lesním honebním pozemku na Chomutovsku svojí loveckou puškou zastřelit samce muflona. Toto přibližně čtyř až pětileté zvíře měl poté na místě vyvrhnout, naložit do svého vozidla a odvézt. K popsanému jednání však neměl příslušné povolení. Škoda způsobená usmrcením muflona byla vyčíslena na bezmála 55 tisíc korun.

Pokud bude muž ze zmíněných trestných činů usvědčen u soudu, mohl by být potrestán odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Auto si vzal bez vědomí majitelky a ještě ho naboural

Trestnímu stíhání pro trestné činy neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání čelí 34letý muž. Ten měl den před loňskými Vánocemi své známé, u které byl předtím na návštěvě, sebrat bez jejího vědomí klíče od vozidla a odjet s ním z obce, kde žena bydlí, směrem do Chomutova. Daleko však nedojel. S autem totiž přibližně po kilometru jízdy havaroval na silnici 1/13 a vozidlo skončilo v příkopu. „Vypůjčení“ auta bez vědomí majitelky však nebyl jediný prohřešek, kterého se měl muž dopustit. Policisté zjistili, že dotyčný má různými soudy uloženo několik platných zákazů řízení motorových vozidel, a to až do prosince roku 2023.

Pokud soud obviněného uzná vinným z uvedených trestných činů, může ho v krajním případě poslat až na dva roky za mříže.



por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. dubna 2021

vytisknout e-mailem