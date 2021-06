Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zastávka v Přerově ho stála balík

PŘEROV - Kdyby poslechl dobře míněnou radu, nestalo by se tak.

V pondělí 21. června brzy ráno kontaktoval policii 69letý muž s tím, že ho při spánku v parku na nám. Fr. Rasche v Přerově okradli. Poškozený přijel v nočních hodinách vlakem z Olomouce do Přerova a chtěl dál pokračovat do Písku. Na nádraží ovšem zjistil, že žádný vlak uvedeným směrem nejede a proto vyšel do ulic Přerova. V uvedeném parku si lehl na lavičku a chtěl odpočívat. Během chvilky se tam objevil mladý muž, který mu řekl, aby tam nespal, protože by ho mohl někdo okrást. Cestovatel ho neposlechl a spokojeně usnul. Jak mu ovšem jasnovidec vyložil jeho možnou budoucnost, tak se tedy i stalo. Když se ráno probudil, zjistil, že mu chybí taška, kterou měl pod hlavou a spolu s ní přišel o mobil, finanční hotovost 14 800 Kč a dokladovku s doklady. Chvíli po probuzení se u něho opět objevil ten samý rádce, který ho v noci varoval a řekl mu, že ho zlí lidé okradli a vrátil mu dokladovku se všemi doklady a odjel na kole. Poškozený přišel o věci v hodnotě 26 800 Kč. Událost šetříme pro trestný čin krádež.

por. Mgr. Miluše Zajícová

24. června 2021

