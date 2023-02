Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Zastavil ho spadlý strom

PARDUBICKO – Řídil bez řidičského oprávnění a odmítl test na drogy.

V minulých dnech policisté z oddělení hlídkové služby Pardubice chtěli zastavit a zkontrolovat projíždějící vozidlo zn. Škoda Fabia. Když se za vozidlem rozjeli, začalo náhle zrychlovat a bylo zřejmé, že řidič nemá v úmyslu zastavit. Po chvilce jízdy po silnici auto odbočilo na polní cestu, kde se muselo vypořádat s kalužemi a bahnem. Stále ale zdatně ujíždělo. Policisté použili výstražná světla společně s nápisem STOP, ale ani to řidiče nepřesvědčilo a v jízdě přes špatný terén pokračoval dál. Zastavil ho až spadlý strom, který byl přes celou šířku cesty. Ani v tuto chvíli to nevzdal a snažil se na místě otočit. To se mu ale nepovedlo, policisté rychle vystoupili ze služebního auta ven a za použití donucovacích prostředků muže dostali z vozidla.

Policistům třiačtyřicetiletý muž na místě uvedl, že mu před pár dny skončil zákaz řízení a ještě si nepožádal o vrácení řidičského průkazu a tudíž má aktuálně blokaci řidičského oprávnění. Do doby, než tak učiní, nesmí tedy vozidlo řídit.

Policisté po provedené lustraci zjistili, že tomu tak opravdu je. Následně u něj kolegové provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Na výzvu k provedení orientačního testu, zda není pod vlivem drog, již reagoval odmítnutím. Odmítl se podrobit i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu.

Za odmítnutí podrobení se lékařskému vyšetření a řízení s aktivní blokací řidičského oprávnění hrozí muži pokuta až do výše 50 tisíc korun a zákaz řízení na jeden až dva roky.

22. února 2023

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

