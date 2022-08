Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zastavení ujíždějícího vozidla za použití služební zbraně

STŘÍBRO – Policisté z obvodního oddělení Stříbro během hlídkové služby pronásledovali vozidlo s řidičem, který má zákaz řízení. Ten začal ujíždět a jeden z policistů použil služební zbraň.

Dnes, tedy 20. srpna, po deváté hodině dopoledne si policisté ze Stříbra na základě místní a osobní znalosti všimli vozidla, které měl řídit muž s platným zákazem řízení všech motorových vozidel. Za obcí Těchlovice směrem na Stříbro se jej hlídka snažila předepsaným způsobem zastavit, řidič na to ale reagoval tak, že sešlápl plyn a začal ujíždět. Během pronásledování muž svou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu – mimo jiné jel v protisměru kvůli tomu, aby ho policisté nemohli předjet. To se jim ale v přehledném úseku podařilo a podezřelé vozidlo zablokovali. Jeden z policistů vyběhl k řidiči a chtěl jej z vozidla dostat ven. Ten ovšem začal couvat a pokračoval v nebezpečné jízdě. Policista při jeho couvání použil hrozbu namířenou střelnou zbraní a následně i varovný výstřel. Nic z toho ale řidiče nezastavilo, a tak policista několikrát vystřelil do prostoru pneumatik couvajícího vozidla. Střely zasáhly levou přední i levou zadní pneumatiku a řidič byl nucen po zhruba dvou set metrech couvání s vozidlem zastavit. Stále se však nechtěl policistům vzdát, vyběhl z vozidla a utíkal směrem do zahrádkářské kolonie. Za malou chvíli ho ale policista doběhnul a zadržel. Následnou lustrací kolegové zjistili, že třiatřicetiletý muž má soudem uložen zákaz řízení všech motorových vozidel. Dechová zkouška byla u řidiče negativní, orientační drogový test však vyšel s pozitivním výsledkem na amfetamin. Muž byl poté převezen do policejní cely a případ si převzali kriminalisté z územního odboru Tachov. Během služebního zákroku nedošlo k žádnému zranění osob.



prap. Ondřej Hodan

20. srpna 2022

